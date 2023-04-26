В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить куриные голени по-британски изысканно и вкусно.

"Сегодня я хочу познакомить вас с соусом Ворчестер. Слышали о таком? Это ферментированный английский соус, с таким пикантным кисло-сладким вкусом. Если объяснять просто, то его готовят на основе уксуса, сахара и рыбы. А если вдаваться в детали, то там под два десятка компонентов и различных специй: некоторые из них известны всем, а некоторые - только гастрономическим богам (или производителям). Вы уже могли пробовать этот соус в салате "Цезарь" или в коктейле "Кровавая Мэри" - где-то в заведениях", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг куриных голеней

1 ст.л меда

0,5 ч.л. сушеного имбиря

0,5 ч.л. молотого кориандра

щепотка хлопьев перца чили

соль по вкусу

150-200 мл соуса Ворчестер

Голени надрезаем сбоку, выкладываем в холодную сковороду, заливаем соусом и жарим 5 минут, накрыв сковороду крышкой. Затем снимаем крышку и продолжаем жарить голени, переворачивая их каждые несколько минут. В конце добавляем специи и мед, накрываем крышкой и жарим еще 5 минут.

"Соус должен выпариться и остаться на сковороде. В общем, на приготовление уйдет где-то 35 минут. И так же быстро вы можете их съесть, поэтому советую приготовить сразу большую порцию, если рядом еще есть дегустаторы", — добавил Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.