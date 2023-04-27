Святослав Вакарчук решил сам лично побывать в Чернобыли после деоккупации российскми войсками. Звезда решил вспомнить об этой поездке в годовщину трагедии, поделившись кадрами в своем блоге.

"Почти год назад я был в (на тот момент) недавно освобожденном от оккупантов Чернобыле. "Рыжий лес" еще имел свежие следы пребывания россиян. Сотрудники станции рассказывали и о все время оккупации, работе в тех условиях, и о том, как они принимали в первые часы 24 февраля решение остаться и выполнять свои рабочие задачи. А я слушал и думал, что, как и более 35 лет назад, люди чести, люди дела, остающиеся верными долгу, снова спасают всех нас. Сегодня хочу поблагодарить всех, кто в 86-м стал ликвидатором и спасителем, положил свое здоровье", - написал Вакарчук.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Мой папа был ликвидатором. Очень жаль, что он прожил так мало. Всем светлая память";

"Героям ликвидаторам Слав и Честь во веки! От рака умерло много людей за эти годы. Может это виновата эта авария? Кто знает?";

"Многих уже нет. В прошлом 37 лет, а я помню эти дни и тех кого уже нет... Мою маму, дядю, соседей этажом ниже и выше и еще многие другие. Ужасная катастрофа".

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