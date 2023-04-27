Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после потери голоса и проблем со связками вылечилась и отправилась в гастрольный тур по Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры со своего концерта в Черновцах, где показала особенный момент.

На видео можно увидеть, что Настя спустилась к людям в зал и присела в окружении десятков детей. Она позволила маленьким поклонникам трогать себя, обнимать и петь вместе с ней. А пели они практически акапелльно, все вместе, очень по-простому и душевно.

В подписи к публикации Каменских написала просто: "Черновцы, спасибо вам". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Это очень трогательно. Эта песня находит отклик в сердцах, ты самая лучшая".

"Непревзойденная Настя, так чувственного. Пусть все дети Украины живут в мире, они у нас самые лучшие".

"Трудно смотреть без слез".

"Какая бы Настя была бы хорошая мама, ей так идут дети".

"Спасибо тебе за столь замечательный концерт".

"Боже, как трогательно, до слез".

"Боже, как же ощутима эта любовь, нежность и искренность от детей".

"Так трогательно".

"И тебе спасибо за этот невероятный концерт!".

"Настенька, это ваша миссия сейчас. Дарить добро, радость в такое страшное время. Будьте лучком. Здоровья вам!".

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