Внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая является невестой бизнесмена Дениса Жданова, учится и работает моделью в Америке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько кадров из новой фотосессии на Манхеттене.

Как видно, Соня устроила весенний променад по мегаполису, а заодно и фэшн-фотосессию. Перед камерой модель появилась в стильном образе – на ней объемный нежно-лиловый костюм, который немного скрыл фигуру, но оголил плоский живот. Также можно заметить яркие голубые туфли на шпильках, которые скрыты за широкими штанами. Свой образ девушка дополнила небольшой элегантной сумочкой и стильными украшениями, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Весенняя цветовая палитра". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию модели:

"София, ты такая прекрасная и умная".

"Такая великолепная".

"София, ты такая красивая девушка".

"Просто потрясающая".

"Очень красивая, милая и умная девушка".

"Пришелец из Киева".

"Просто огонь".

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