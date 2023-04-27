Внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая является невестой бизнесмена Дениса Жданова, учится и работает моделью в Америке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько кадров из новой фотосессии на Манхеттене.
Как видно, Соня устроила весенний променад по мегаполису, а заодно и фэшн-фотосессию. Перед камерой модель появилась в стильном образе – на ней объемный нежно-лиловый костюм, который немного скрыл фигуру, но оголил плоский живот. Также можно заметить яркие голубые туфли на шпильках, которые скрыты за широкими штанами. Свой образ девушка дополнила небольшой элегантной сумочкой и стильными украшениями, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Евдокименко написала: "Весенняя цветовая палитра". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию модели:
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Новый авиаудар: россияне сбросили пять бомб на живописный поселок под Херсоном
"Хайп он такой": Тополя и "Антитела" объявили концерт в Крыму и нарвались на критику
"Раздавило и зажало": украинские защитники попали в серьезное ДТП, выжить смогли не все
У самой старой матери Украины отобрали ребенка: как сегодня выглядит 12-летняя Анна-Мария, которая умоляет о помощи
"София, ты такая прекрасная и умная".
"Такая великолепная".
"София, ты такая красивая девушка".
"Просто потрясающая".
"Очень красивая, милая и умная девушка".
"Пришелец из Киева".
"Просто огонь".
Напомним, "Подверглась его чарам": Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, что ей захотелось сделать в Париже.
Как сообщала Politeka, "Какие вы молодцы": Цымбалюк из "Крепостной" похвастался наградой, которую получил от военных.
Также Politeka писала, что "Как много людей…": Решетник из "Холостяка" рассказал, что его удивило на прогулке в Киеве.