Популярная украинская певица Лида Ли, которая раньше была подопечной продюсерского центра Монатика, а затем начала сольную карьеру и недавно представила чувственную песню "З тобою", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала свое выступление на шоу у Елены Кравец, а в комментариях неожиданно намекнула на беременность.
Как оказалось, Лида побывала на шоу "Тихий вечер с Еленой Кравец", там она исполнила свою новую песню "З тобою". На сцену певица вышла в элегантном приталенном платье светлого оттенка и с пышным черным мехом сверху. При этом поклонники заметили, что платье обтянуло округлившийся живот артистки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж.
В подписи к публикации Лида Ли написала: "Невероятно горжусь. "З тобою" live on "Тихий Вечер" с Еленой Кравец". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды. При этом на вопрос одного из пользователей: "Беременность?", Лида непринужденно ответила: "Возможно".
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"Вау, очень красиво".
"Как я влюбилась в этот образ".
"Как же красиво и нежно".
"Роскошная".
"Мы тоже обожаем это выступление".
"Невероятная! Женственная и стильная!".
"Идеальная песня".
"Как всегда – невероятная!".
"Какая красивая".
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