Известная певица Лида Ли показала видео с выступления на шоу у Елены Кравец и неожиданно намекнула на беременность.

Популярная украинская певица Лида Ли, которая раньше была подопечной продюсерского центра Монатика, а затем начала сольную карьеру и недавно представила чувственную песню "З тобою", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала свое выступление на шоу у Елены Кравец, а в комментариях неожиданно намекнула на беременность.

Как оказалось, Лида побывала на шоу "Тихий вечер с Еленой Кравец", там она исполнила свою новую песню "З тобою". На сцену певица вышла в элегантном приталенном платье светлого оттенка и с пышным черным мехом сверху. При этом поклонники заметили, что платье обтянуло округлившийся живот артистки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Невероятно горжусь. "З тобою" live on "Тихий Вечер" с Еленой Кравец". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды. При этом на вопрос одного из пользователей: "Беременность?", Лида непринужденно ответила: "Возможно".

"Вау, очень красиво".

"Как я влюбилась в этот образ".

"Как же красиво и нежно".

"Роскошная".

"Мы тоже обожаем это выступление".

"Невероятная! Женственная и стильная!".

"Идеальная песня".

"Как всегда – невероятная!".

"Какая красивая".

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