Популярний український виконавець, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з початку війни взяв до рук зброю і пішов захищати Україну, вступивши до лав ЗСУ, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився чарівним святковим фото з великоднім кошиком та бавовною.

Як видно, на новій фотографії Тарас змальований у цікавій локації десь у Тель-Авіві, де зараз гастролює із благодійними концертами. Перед камерою музикант з'явився у ошатній вишиванці та із загадковою усмішкою на обличчі. У руках він тримає кошик з пасочкою, крашанками та іншими смаколиками, а також з гілочками бавовни, ніби на сто натякаючи.

У підписі до публікації Тополя написав: "Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Не зраджуємо українським традиціям! Світло завжди перемагає темряву. Пам‘ятаймо про це і віримо. Зі святом, українці!". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове фото Тараса, вітаючи його у відповідь:

"Христос Воскрес!".

"Воістину Воскрес! Дякую за концерт!".

"Воістину Воскрес! Мирного неба над головою вам".

"Зі святом!".

"Воістину Воскрес! Зі святом, Тарасе! Віримо в нашу Перемогу! Допоможи, Боже, Україні!".

"Квітка прекрасна".

"Зі Святом! З Великоднем усіх!".

"Дуже красивий букет! Зі святом, героїв!".

"Вітаю".

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