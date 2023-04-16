Популярний український виконавець, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з початку війни взяв до рук зброю і пішов захищати Україну, вступивши до лав ЗСУ, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився чарівним святковим фото з великоднім кошиком та бавовною.
Як видно, на новій фотографії Тарас змальований у цікавій локації десь у Тель-Авіві, де зараз гастролює із благодійними концертами. Перед камерою музикант з'явився у ошатній вишиванці та із загадковою усмішкою на обличчі. У руках він тримає кошик з пасочкою, крашанками та іншими смаколиками, а також з гілочками бавовни, ніби на сто натякаючи.
У підписі до публікації Тополя написав: "Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Не зраджуємо українським традиціям! Світло завжди перемагає темряву. Пам‘ятаймо про це і віримо. Зі святом, українці!". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове фото Тараса, вітаючи його у відповідь:
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"Христос Воскрес!".
"Воістину Воскрес! Дякую за концерт!".
"Воістину Воскрес! Мирного неба над головою вам".
"Зі святом!".
"Воістину Воскрес! Зі святом, Тарасе! Віримо в нашу Перемогу! Допоможи, Боже, Україні!".
"Квітка прекрасна".
"Зі Святом! З Великоднем усіх!".
"Дуже красивий букет! Зі святом, героїв!".
"Вітаю".
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