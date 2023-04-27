Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со своего путешествия в Барселону с благотворительной целью.

Как оказалось, Наталка побывала в Барселоне со своими поэтическими чтениями. Судя по кадрам, она здорово провела время – как во время выступлений, так и после него. На видео можно увидеть, что актриса побывала у моря, а также посетила все главные туристические достопримечательности мегаполиса. По словам актрисы, она была в Барселоне три дня и это ее самый любимый город, после Киева и Чернигова.

В подписи к публикации Денисенко рассказала: "Пока я еду в автобусе 16 часов и мое тело офигивает. Вот вам 30 секунд из трех дней в Барселоне (мой самый любимый город, после Киева и Чернигова конечно). Очень рада, что снова туда попала, и мы смогли сделать вечер в поддержку украинцев, вынужденных бежать от агрессии россии. Хочется еще раз туда вернуться, но уже на самолете, по мирному небу Украины. Как вам виды? Только пишите в комментариях – ХОРОШИЕ слова, потому что вы же знаете инста".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Приезжайте еще, будем рады встрече".

"Очень красиво".

"Все такое легкое, чарующее, будто и нет этого страха".

"Лучшая актриса".

"Невероятно".

"Пейзажи бомбезные, просто нет слов".

"Наталочка, ты самая лучшая!".

"Вся палитра эмоций за три дня".

"Очень люблю Барселону".

Напомним, "Подверглась его чарам": Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, что ей захотелось сделать в Париже.

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