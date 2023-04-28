Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом очень нежного и легкого десерта.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить мусс на розовом вине.

"Вкусно, красиво и просто 😉 ", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

300 мл розового полусладкого вина (5% спирта)

10 г желатина + 50 мл воды

2 белка

90 г сахара

300 мл сливок жирностью не менее 30%

свежие ягоды для декора

Сперва соединяем желатин с водой, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут, чтобы он набух.

Вино отправляем в сотейник и прогреваем до парения.

Сливки взбиваем до устойчивых пиков и даем им охладиться.

Затем отправляем желатин к вину, перемешиваем и убираем в холодильник на 20-30 минут.

Дальше нужно приготовить швейцарскую меренгу. Для этого соедините сахар и белок, поставьте на паровую баню и помешивайте, чтобы сахар растворился. Взбиваем эту массу в комбайне до устойчивых пиков.

Добавляем меренгу в вино с желатином и перемешиваем. Добавляем взбитые сливки и снова перемешиваем.

Мусс разливаем по порционным формам, заполняя их на 2/3, и ставим десерт в холодильник минимум на 5 часов. В конце задекорируйте мусс свежими ягодами.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Какой прикольный десерт получился! Воздушный, с лёгкой нотой вина!😍";

"Очень изысканно и романтично!!!!! А главное- просто!".

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