Елизавета Глинская рассказала, как приготовить мусс на розовом вине.
"Вкусно, красиво и просто 😉 ", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 300 мл розового полусладкого вина (5% спирта)
- 10 г желатина + 50 мл воды
- 2 белка
- 90 г сахара
- 300 мл сливок жирностью не менее 30%
- свежие ягоды для декора
Сперва соединяем желатин с водой, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут, чтобы он набух.
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Вино отправляем в сотейник и прогреваем до парения.
Сливки взбиваем до устойчивых пиков и даем им охладиться.
Затем отправляем желатин к вину, перемешиваем и убираем в холодильник на 20-30 минут.
Дальше нужно приготовить швейцарскую меренгу. Для этого соедините сахар и белок, поставьте на паровую баню и помешивайте, чтобы сахар растворился. Взбиваем эту массу в комбайне до устойчивых пиков.
Добавляем меренгу в вино с желатином и перемешиваем. Добавляем взбитые сливки и снова перемешиваем.
Мусс разливаем по порционным формам, заполняя их на 2/3, и ставим десерт в холодильник минимум на 5 часов. В конце задекорируйте мусс свежими ягодами.
Украинцы в комментариях оценили рецепт:
"Какой прикольный десерт получился! Воздушный, с лёгкой нотой вина!😍";
"Очень изысканно и романтично!!!!! А главное- просто!".
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