Популярный украинский музыкант и исполнитель Позитив (Алексей Завгородный), который был солистом группы "Время и Стекло", а во время войны ушел из продюсерского центра Потапа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился забавным видео и рассказал, как снимал клип на первую сольную песню.

Как оказалось, ролик, который показал Позитив, был снят на вечеринке после съемок клипа. На нем артист запечатлен вместе со своей командой, и пока он на переднем плане поет, его коллеги танцуют с зажженными на телефонах фонариками.

В подписи к публикации Алексей рассказал о съемках клипа и назвал дату, когда ждать премьеру: "Три дня на локации – клип на "Вспышки" отснят. Отпраздновали тик-ток на нашем афтере и, кажется, придумали новый тренд. Извлекайте фонарики и вспышки и зажигайте под звук в ТТ. Релиз трека – 19.05".

Восторженные поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"С релизом ждем и клип".

"Жду клип!".

"Скрытый невероятный талант Позитива раскрылся!".

"Воу-воу, Позитив дает жару!".

"Кайф! Ждем".

"Пазик, это твой вайб, только вперед".

"Класс, буду слушать!".

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