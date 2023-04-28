Популярный украинский музыкант и исполнитель Позитив (Алексей Завгородный), который был солистом группы "Время и Стекло", а во время войны ушел из продюсерского центра Потапа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился забавным видео и рассказал, как снимал клип на первую сольную песню.
Как оказалось, ролик, который показал Позитив, был снят на вечеринке после съемок клипа. На нем артист запечатлен вместе со своей командой, и пока он на переднем плане поет, его коллеги танцуют с зажженными на телефонах фонариками.
В подписи к публикации Алексей рассказал о съемках клипа и назвал дату, когда ждать премьеру: "Три дня на локации – клип на "Вспышки" отснят. Отпраздновали тик-ток на нашем афтере и, кажется, придумали новый тренд. Извлекайте фонарики и вспышки и зажигайте под звук в ТТ. Релиз трека – 19.05".
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Восторженные поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:
"С релизом ждем и клип".
"Жду клип!".
"Скрытый невероятный талант Позитива раскрылся!".
"Воу-воу, Позитив дает жару!".
"Кайф! Ждем".
"Пазик, это твой вайб, только вперед".
"Класс, буду слушать!".
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