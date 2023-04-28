Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился своим выездом в США, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист показал фото и рассказал о своем выступлении на знаменитой стендап-площадке в Голливуде.

На снимке можно увидеть, что Александр выступал на сцене Hollywood Improv Comedy Club. Это площадка, где начинали свой творческий путь знаменитые американские комики – Джим Керри, Адам Сэндлер, Дэйв Шаппелл и другие. По словам Саши, это было не лучшее его выступление, но это только начало его пути.

"В жизни каждого комика есть важные моменты. На этом фото один из них. Это было не самое лучшее выступление, люди смеялись, но… Вот это "но" и есть топливо… Это был мой седьмой в жизни stand up, на этой же сцене стояли Джим Керри, Адам Сэндлер, Дэйв Шаппелл и кажется все американские комики, которых вы можете знать… Уверен, что у них тоже было свое "но". Но это только начало", - поделился Эллерт в подписи к публикации.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию комика:

"Саша, очень рады за тебя. Выступать на такой легендарной сцене Голливуда – это мечта, чуть ли не каждого юмориста".

"Удачи и вдохновения".

"Удачи вам, Александр, надеюсь, что это только начало, счастья вам во всем".

"Голливуд – мечты сбываются!".

"Саша, делай все от души и с душой, и твое публичное выступление обязательно будет всегда успешным".

"Хорошее начало! Такое начало для многих мечта! Удачи тебе!".

"Главное двигаться вперед! Молодец!".

"Выступать на столь легендарной сцене, это уже достижение!".

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