Катя Репяхова, которая является женой Виктора Павлика и его менеджером, обратилась к украинцам с не утешительной новостью. Блогерка опубликовала новые сторисы в Инстаграм, где рассказала об отмене концерта в Днепре.

"Мне больно об этом говорить, но должна. Концерт Виктора Павлика не пройдет в Днепре 23.04. Не с нашей вины", - написала Катя.

"Очень больно мне об этом говорить, но я должна это сделать. Не могу сделать вид, что ничего не происходит, ведь уверена, что много моих фолловеров должны были прийти на этот концерт. 23 апреля должен был пройти большой сольный концерт Виктора Павлика и вчера нам сказали, что этот концерт не пройдет. Он не пройдет не по нашей вине. Ребята-музыканты, большая команда, водитель автобуса имели какие-то свои планы, конечно они их отложили, чтобы приехать в Днепр в субботу, но к сожалению нам за три дня сказали, что концерт не пройдет. Концертный директор пытались приложить все усилия, чтобы этот концерт прошел", - сказала Катя.

"Организаторы отказались проводить этот коцент 23 апреля. Виктор Павлик все равно приедет к нам, но, к сожалению, без концерта. Нас сильно подвели и нашу большую команду", - написала на втором сторис Репяхова.

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