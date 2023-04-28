На своей странице в Instagram Виктория Булитко решила честно поделиться сокровенным, что больше всего ее радует в последнее время. Артистка сопроводила свои откровением в социальной сети Инстаграм.
«Я счастлива! Мы это сделали! За 1,5 суток мы собрали на Дрон для ребят из 60-й бригады, которые сейчас под Бахмутом защищают нашу Мамку 🙏❤️
Передаю мои воздушные поцелуи всем присоединившимся и помог БЫСТРО собрать. Спасибо за каждый репост, за каждую гривну. Пишу этот пост, а у самой слезы на глазах, от счастья, что МЫ – украинцы такие СИЛЬНЫЕ и так стремимся ВОЛИ» - призналась Виктория.
В сети поделились мнением:
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Вы великие молодцы) вместе к победе))); Молодцы! Все вместе, к победе! Очаровательная; Какая красивая; Счастливая красавица».
Мы также писали, Булитко после начала полномасштабной войны больше сблизилась с родными, в том числе и со старшим братом Максимом.
"Мне кажется, во время полномасштабной войны я больше начала общаться со своими родными, чем с друзьями. Потому что я очень скучаю и волнуюсь. Запорожье — прифронтовый город, и каждый раз, когда читаешь новости об обстрелах, сердце сжимается. Сразу звонишь своим", – заявила актриса.
Напомним, ранее Виктория Булитко удивила кадрами из центра Москвы.
Как сообщала Politeka, Булитко наглядно показала, почему украинцы ненавидят россиян.
Также Politeka писала, что звезда "Дизель Шоу" Булитко стала "невестой".