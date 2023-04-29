Жена Сергея Бабкина Снежана решила поделится кадрами, что сделала ради своего супруга. Кадры актриса опубликовала в своем сторис Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Видео на тему подсказок в момент рисования", - написала Снежана на кадрах, где показала сердце не пальце.

"А еще когда я вчера в самолете рисовала три часа этот рисунок на тему отношений с Сергеем Бабкиным, то я этим листком сделала себе царапину, разрезала палец, вот под сердцем и это я расцениваю, как выход какого-то негатива. А еще Сергей Бабкин мне, что это у меня на руке после моего рисунка. Я говорю, наверное, это я тебе поставила. Говорю, а вот интересно, а что это для тебя, как это ты расцениваешь?", - сказала Снежана.

"Виктория", - ответил жене Сергей.

"Обручальное кольцо?", - спросил фанат, спрашивая о сердечке на пальце актрисы.

"Упс... Да, вы очень внимательные... Именно с этим связана моя самый большой кризис... Благодаря этому кризису я и пришла к художественной медитации. В воскресенье обязательно поделюсь с вами", - написала Снежана, отвечая на вопрос фаната и поделилась снимком, где Сергей стоял на берегу моря.

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