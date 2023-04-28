На своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, чем закончилась его попытка за неделю посчитать, сколько русскоязычных людей в общении с ним переходят на украинский.

"Я посчитал, что за 7 дней успеваю пообщаться где-то с 5 сотнями человек. (Да, это дофига, но сейчас не об этом). Так вот, 7 последних дней я следил, на каком языке со мной общаются люди. Преимущественно, это были или украиноязычные люди, или те, кто общается на русском, но переходили на украинский со мной. И только 35 человек из всех - не переходили и общались со мной на русском. Я поинтересовался у них, почему так. Ожидаемо, они знали украинский, но говорить стеснялись. Потому что им было трудно говорить из-за страха ошибиться и сказать что-то не так", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Поэтому из этого эксперимента шеф-повар сделал два вывода.

"Первый — все знают украинский язык, некоторые просто стесняются ошибаться. НЕ важно, в каком городе вы выросли и была ли русскоязычная среда. Вы знаете украинский, а все остальное — это отговорки. Говорите, практикуйтесь и будет вам счастье.

Второе – не стоит стесняться ошибок, котики. Можно сжечь не одну кастрюлю, прежде чем приготовишь вкусный борщ. С языком тоже. Сначала больше ошибок, потом меньше. И вот в какой-то момент вы уже не можете вспомнить, что такое "противень", — советует Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.