У себя в Instagram Маричка Падалко рассказала, что Парламентская Ассамблея Совета Европы признала депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию России геноцидом. Она также призвала Международный Уголовный Суд рассмотреть возможность уголовного преследования за это преступление.

Ночью был зафиксирован обстрел Николаева четырьмя ракетами «Калибр» из акватории Черного моря. Один частный дом был разрушен, а многоэтажный дом получил серьезные повреждения. Была зафиксирована одна погибшая и 23 раненых (см. фото 2).

Как заявил генсек альянса, Украина уже получила 98 процентов обещанной военной помощи от Запада, включая 1550 бронемашин, 230 танков и боеприпасов (см. видео 3).

Появилось видео, на котором видно, как «хаймарс» поражает расположение живой силы врага. Неизвестно, является ли это обещанным ранее сюрпризом для оккупантов в Бахмуте (см. видео 4).

В оккупированном Мелитополе погиб Александр Мищенко, коллаборант, который был начальником Приазовского отдела полиции и перешел на сторону оккупантов в начале войны. Утром в подъезде был зафиксирован взрыв. Мелитопольские партизаны взяли на себя ответственность за произошедшее.

Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров россиян, на которых уже идентифицированный русский солдат рассказывает своей жене, как он пытает пленных (из соображений безопасности содержание записей не будет раскрыто из-за «языка вражды»).

Видео-канал российской газеты «Известия» рассказал о выходе «русских боевиков» из плена (см. видео 5).

Голос и лицо России сегодня: провоенная «поэтесса» Анна Долгарева, ранее щеголявшая украденным в Херсоне енотом, читает стихотворение для российских «патриотов». Только не смейтесь сильно (видео 9).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.