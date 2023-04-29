Украинская певица Анастасия Приходько, судья "Співають всі", рассказала в программе "Слава+" о том, как теперь зарабатывает, как изменилась ее жизнь и какие конфликты все еще давят на нее. Также она рассказала о своих расходах на жизнь в интервью, пока проводила экскурсию по дому.
Артистка является мамой троих детей, включая старшую дочь Нану, родившуюся в 2010 году от абхазского бизнесмена Нури Кухилава. После развода она вышла замуж за бизнесмена Александра. У пары двое сыновей - Гордей и Лука.
Приходько рассказала, что ее расходы на жизнь составляют менее тысячи долларов в месяц, не включая коммунальные услуги. Эти деньги уходят на еду для нее, ее троих детей, ее мужа, бабушку и еще одного взрослого человека.
Певица и ее муж построили свой загородный дом в 2018 году, где они живут сейчас. Дом окружен ухоженным садом, а также имеет крытый бассейн.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Новая ракетная атака показала сразу две серьезные проблемы россиян: "Если трезво оценивать ситуацию..."
Десятки российских солдат найдены без признаков жизни на оккупированных территориях Украины: "Дело не в обстреле"
Желтая кухня, фото погибших и много игрушек: как сегодня выглядит разрушенный ракетой дом в Днепре
Рф понесла огромные потери самолетов и вертолетов вдали от Украины: "Работает саботажа группа"
«Трачу намного меньше, чем хотелось бы. Меньше тысячи долларов. Коммунальные услуги отдельно», — добавила Настя.
Также ранее певица сказала, что Порошенко отомстил ей после того, как она выиграла судебное дело. В прошлом году Приходько должна была выступить на концерте в честь Дня Независимости Украины, но ее не пустили на самолет и сообщили, что ее виза была аннулирована.
Напомним, Приходько жестко высказалась о новой украинской музыке
А еще Politeka сообщала, что Приходько разнесла песню "Я танцюю гопака"
Также Politeka писала, что Приходько решила попробовать себя в качестве актрисы, первые подробности