Украинская певица Анастасия Приходько, судья "Співають всі", рассказала в программе "Слава+" о том, как теперь зарабатывает, как изменилась ее жизнь и какие конфликты все еще давят на нее. Также она рассказала о своих расходах на жизнь в интервью, пока проводила экскурсию по дому.

Артистка является мамой троих детей, включая старшую дочь Нану, родившуюся в 2010 году от абхазского бизнесмена Нури Кухилава. После развода она вышла замуж за бизнесмена Александра. У пары двое сыновей - Гордей и Лука.

Приходько рассказала, что ее расходы на жизнь составляют менее тысячи долларов в месяц, не включая коммунальные услуги. Эти деньги уходят на еду для нее, ее троих детей, ее мужа, бабушку и еще одного взрослого человека.

Певица и ее муж построили свой загородный дом в 2018 году, где они живут сейчас. Дом окружен ухоженным садом, а также имеет крытый бассейн.

«Трачу намного меньше, чем хотелось бы. Меньше тысячи долларов. Коммунальные услуги отдельно», — добавила Настя.

Также ранее певица сказала, что Порошенко отомстил ей после того, как она выиграла судебное дело. В прошлом году Приходько должна была выступить на концерте в честь Дня Независимости Украины, но ее не пустили на самолет и сообщили, что ее виза была аннулирована.

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