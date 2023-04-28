Сегодня утром популярная украинская артистка Тина Кароль выпустила новый клип на песню, записаную специально на двух языках. Однако без скандалов не обошлось уже после публикаций в социальной сети.

«Новый клип Тины Кароль «Honey/Мед» оказался с тюменским душком. В посте певица отметила команду, работавшую над видео, и как минимум трое из них – россияне» - сообщает "Культурная прачечная" на своей странице в Телеграмм.

Судя по постам отмеченных людей, один из них эмигрировал, двое живут в Тюмени. Также, судя по посту, эти россияне работают на компанию Beverly.films, к которой обратилась Кароль, когда снимала клип в штатах.

Основателем компании является украинец Генри Липатов,он работал с новым клипом артистки, о чем стало известно после выхода видео 28-го апреля.

По словам Тины Кароль, команда не проверила, кто с ними работал. Артистке пришлось записать видео с извинениями и заявила, что ей правда неприятно.

Кароль подчеркнула: о россиянах в команде не знала, однако она поблагодарила за бдительность. Теперь и режиссер Липатов запишет извинения.

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