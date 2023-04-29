Украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала своего возлюбленного. Звезда опубликовала кадры в Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.
"Как же без любви", - лаконично написала Александра Зарицкая, где была вместе с Павлом Тарасенко, который является начинающим музыкантом и motion-дизайнер HAWX. Звезда уже делилась подборкой фото с ним в своем ТикТок.
"Если бы я была….. версия от моего парня, люблю тебя сильно", - написала звезда в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Новая ракетная атака показала сразу две серьезные проблемы россиян: "Если трезво оценивать ситуацию..."
Залужный получил важное поручение: "Большинство военкомов будут отправлять..."
"Ужасное начало дня": появились кадры с места гибели молодой женщины и ребенка
Таинственное отравление под Мелитополем: на тот свет отправились десятки оккупантов
"А что не Нью-Йорк";
"Какая вы красивая пора. Сашулечка, рада за тебя очень. Будьте счастливы";
"город Калифорния но при этом уют, осень и постель? лол";
"Я думала она с этим танцором, они как будто встречались";
"Показалось сразу, что это Лана дель Рей";
"Надо поздравлять или я что-то не понял?!?";
"я сейчас на твоем концерте буду преподавать".
Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая побывала на месте трагедии, которая изменила жизнь многих
Также Politeka писала, что солистка "KAZKA" Зарицкая побывала на полигоне и показала, как училась стрелять
А еще Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая после исчезновения вышла на связь к украинцам