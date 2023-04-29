Украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA показала своего возлюбленного, поделившись кадрами в блоге

Украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала своего возлюбленного. Звезда опубликовала кадры в Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.

"Как же без любви", - лаконично написала Александра Зарицкая, где была вместе с Павлом Тарасенко, который является начинающим музыкантом и motion-дизайнер HAWX. Звезда уже делилась подборкой фото с ним в своем ТикТок.

"Если бы я была….. версия от моего парня, люблю тебя сильно", - написала звезда в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А что не Нью-Йорк";

"Какая вы красивая пора. Сашулечка, рада за тебя очень. Будьте счастливы";

"город Калифорния но при этом уют, осень и постель? лол";

"Я думала она с этим танцором, они как будто встречались";

"Показалось сразу, что это Лана дель Рей";

"Надо поздравлять или я что-то не понял?!?";

"я сейчас на твоем концерте буду преподавать".

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая побывала на месте трагедии, которая изменила жизнь многих

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