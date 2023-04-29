Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич с первых дней вторжения не только ведет благотворительные концерты, но и пристальное внимание обращает на новости из рф. Он их частенько высмеивает и не перестает удивляться тупости россиян. Несколько часов назад знаменитость опубликовал в Инстаграм видео с интервью мамашки российского оккупанта.
В частности, рассказывая о том, как ее сынок героически сражался за скрепы путина, она несколько раз назвала украинцев пренебрежительным словом: "укро*ы". При этом женщина пыталась убедить так называемую опозиционную журналистку в том, что не испытывает ненависти к украинцам.
"Эта российская женщина потеряла сына на войне в Украине. Сразу скажу, у меня нет жалости, нет переживаний на этот счет. Давно уже нет. Вопрос в другом, понимай ли она что это она уничтожила свою "кровинушку", действительно ли думает что это путин, или укро*ы?", - отметил Анатолий Анатолич.
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Анатолий Анатолич также добавил, что вот все эти мамы с рф, которые рыдают над своими детишками, сами виноваты в гибели своих детишек.
"Они действительно не хотят признавать, что это они уничтожили своих детей. Уничтожили своим молчанием, своей тупостью, своей слабостью. Мы так далеко от них, что капец", - добавил ведущий.
Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.
Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.
Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".