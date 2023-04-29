Украинская телеведущая Алла Мазур поделилась своими ощущениями после ракетной атаки оккупантов. Звезда поделилась в своем Инстаграм, где ведет блог.

"Умань и Днепр… снова взрывается мозг от боли. Прицельный ракетный обстрел: есть данные, которые корректировали беспилотники. Прицельный ракетный обстрел русской армии по мирным людям. Ночью, когда все спят, и сигнал тревоги могли не услышать. Погибших под завалами подъезда в Умани находят больше. Двух десятилетних детей не могут узнать. Где их родители – еще не известно. В Днепре вместе со своей мамой погибла трехлетняя девочка… И – кровожадная реакция русского минобороны. Они, оказывается, попали "точно в цель", - написала Мазур.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Боль, грусть, ужас!!! Соболезнование родным, держаться!!!";

"Как только тяжело на душе, Господи за что? Гореть Вам в аду";

"Господи, помоги людям, помоги";

"будут наказаны, рано или поздно расплата будет";

"А еще Украинка на Киевщине, соболезнования родным и близким погибших";

"снова сердце сжимается от боли";

"Заплати им, о Господи, по образу их рук! Подай им темноту на сердце, проклятие Твоё да будет на них! Своим гневом гони их, и истреби их из-под небес Господних!".

Напомним, звезда "1+1" Мазур очаровала кадром на фоне цветущих сакур

А еще Politeka сообщала, что трагедия произошла у звезды 1+1 Мазур, телеведущая поделилась

Также Politeka писала, что беда случилась в семье звезды 1+1 Аллы Мазур, звезда поделилась



