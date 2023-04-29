Популярная украинская хореограф и многолетняя участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая спустя несколько месяцев после начала войны обосновала свой "женский клуб" и проводит благотворительные вечеринки, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила "тревожное" фото и поделилась своими переживаниями.

На новой фотографии Илона запечатлена, сидя за рулем своего автомобиля. Перед камерой она пояивлась в деловом образе – на ней бежевая водолазка, белая кофта и серый пиджак. Волосы танцовщицы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и серьезный и даже тревожный вид.

В подписи к публикации Гвоздева поделилась своими переживаниями после очередного ракетного удара оккупантов по Украине: "Утро. Тревога. Свист. Помню пол холодный и то как с мужем ползли на четвереньках под лестницу. Слава Богу, детей не было с нами. Умань. Сейчас известно о 16 погибших, среди которых трое детей. Николаев. Днепр. Снова погибшие, снова есть дети. Сегодня морально раздавлена и обессилена и хочется верить, несмотря на все, что мы выстоим и они получат за все! Что наши ребята будут держать оборону и метр за метром отбивать из нашей земли эту гниль. Как вы?".

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