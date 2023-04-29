Популярная украинская певица Ирина Федышин, которая с начала войны очень много гастролирует за границей и по Украине с благотворительными концертами и передает средства на ВСУ, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась свежими кадрами в весеннем вайбе.

Как видно, на новых фотографиях Ирина запечатлена на улице, она стоит у пышной цветущей сакуры. Перед камерой артистка пояивлась в коротком небесно-голубом платье, которое подчеркнуло фигуру и стройные длинные ноги. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Федышин написала: "Ужгород и Мукачево залюбовали сакурами. Побывала с благотворительными концертами в Закарпатье. Спасибо всем за поддержку".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото певицы:

"Как вам подходит это платье и весь образ! Нежность и женственность".

"Красивая и невероятная".

"Красавица, молодец".

"Люблю очень ваши песни Ирина, можно слушать целыми днями".

"Красавица, как всегда!".

"Наша королева. Вы очень красивая".

"Невероятная!".

"Какая же вы хорошая. А фигура".

"Неповторимая наша. Ирина, фото такие нежные, невозможно оторваться просто".

Напомним, "Скрытый талант открылся": Позитив из "Время и Стекло" взбудоражил украинцев съемками клипа на сольную песню.

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