Популярная актриса театра и кино, 56-летняя Ольга Сумская выразила свои эмоции после обстрела.

Ольга Сумская заявила, что после страшных обстрелов ей хочется проснуться от этого страшного сна. Самый жестокий, какой только можно представить, по словам артистки.

«Но это не сон… …Умань, Днепропетровщина, Запорожье, Николаев, Никополь, Херсон, Бахмут, Авдеевка, Славянск, Харьков. Украина плачет… Светлая память погибшим в этом аду… Господи, останови этот ужас!» - написала Ольга.

В сети поддержали переживания артистки, обсудив последние дни с обстрелами:

«А самое отвратительное, что это все они делают ради какого-то сатанинского удовольствия; Столько боли; Почему в депутатские дома не одна ракета не упала?; Почему никто на свете не может остановить этого дьявола в человеческой коже. Почему».

Артистка поделилась эмоциональным постом после годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС. Артистка не только вспомнила о прошлом, но и показала сложные кадры, после чего высказалась о переживаниях, которые актуальны на данный момент.

«Среди тяжелых мыслей и ощущений всегда нахожу для себя энергию для вдохновения… Цветут сакуры… Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!» - поделилась Ольга.

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