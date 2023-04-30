Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая осталась в Украине во время войны и принимает участие в волонтерских и благотворительных проектах, поделилась в своем Instagram видео из детского дома в Умани. По словам артистки, она подружилась с этим учреждением во время войны, и теперь после прилета ракеты рядом ей очень больно.

На трогательном видео можно увидеть, как Наталья общается с детьми из этого детского дома. Она сидит на полу комнаты, а ее со всех сторон обели маленькие украинцы, для которых артистка читает книгу.

В подписи к публикации Могилевская поделилась своей болью: "Умань. Невыносимая боль! Очень значимый для меня город. Город, где находится детский дом, с которым я подружилась во время войны и стала творческой мамой 43 детям, которые этой ночью были так сильно напуганы. У этого дома сегодня прилетела страшная вражеская ракета. Более 20 жертв. Дети, взрослые… Мои соболезнования семьям погибших".

Напомним, в ночь на 28 апреля российская армия атаковала двумя ракетами Умань в Черкасской области. Произошло попадание в жилой дом. В результате атаки погибли более двух десятков людей, и еще десятки пострадали.

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