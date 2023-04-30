На своей странице в Instagram Андре Тан рассказал об интересной теме – злобе и ее влиянии на нас. Это очень сильная эмоция, которую мы можем испытывать почти каждый день. Также он упомянул закон сохранения энергии, который говорит о том, что энергия никуда не исчезает, а только превращается из одной формы в другую.

Таким образом, мы можем использовать эту энергию на рациональные действия, такие как работа, волонтерство, помощь близким и т.д. Именно это поможет нам контролировать нашу энергию и не допустить ее накопления, что может привести к вспышке.

Андре также напоминает, что злость – это нормально, и мы все ее испытываем. Эта эмоция может быть результатом душевной боли, и это не говорит о потере нашей человечности. Однако, если мы не умеем управлять своей злобой, это может привести к негативным последствиям, таким как болезни, внутренняя тревога и саморазрушение.

«Чувствовать злобу, думать о мести, желать врагу смерти – нормально! С нами все так! Это совсем не говорит о том, что все мы потеряли человечность. Наша злость, ненависть, шутки и песни об ор*ов — результат сильной душевной боли и возможность ее проживать» - поделился Андре Тан.

Таким образом, злость – это нормальная эмоция, но важно уметь управлять ею и не допускать ее накопления, чтобы не повредить себе и окружающим.

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