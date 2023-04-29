Дан Балан впервые появился на публике после скандала Тины Кароль с ее новым клипом.

В течение длительного времени молдавский певец Дан Балан не проявлял о себе никакой активности. Впервые за восемь месяцев Дан Балан вышел на связь со своими поклонниками, опубликовав на своей странице в Instagram видео, в котором он анонсировал скорый выход новой композиции.

В течение всего этого времени было неизвестно, где находится молдавский артист и чем он занимается.

Известно, что находился в Киеве во время российского вторжения, также известно, что артист должен был вести нацотбор на "Евровидение-2023" в Румынии, но из-за полномасштабного вторжения россии он не смог покинуть Украину.

В сети бурно отреагировали на появление артиста:

«Это мы очень рады! Мы всегда тебя ждали! Это так приятно увидеть любимого артиста; О Боже, наконец! Еще с концерта 2018 года жду эту песню; Просто без комментариев…обожаем тебя; Что будет? Скоро вы поженитесь с белой королевой?)

Не знаю, какова была настоящая цель Дана явиться именно сейчас, но я ему благодарю за то, что он отвлек внимание на СЕБЯ от того хейта, который поднялся вокруг Тины! Еще раз спасибо!»

Напомним, Тина и Дан долгое время подпитывали интерес к своим отношениям флиртом, полунамекам, жарким объятиям.

Напомним, молодую жену Виктора Павлика сравнили с Тиной Кароль.

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