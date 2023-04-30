После выхода своего клипа Тина Кароль попала в центр обсуждений, ведь ее работа снималась в сотрудничестве с россиянами. Многих это возмутило и в результате на артистку даже обрушилась травля.
Звезда признала, что не знала о том, какая именно команда с ней работала. Однако честно выразила свое мнение и удалила видео. После этого артистка поделилась кадрами с последней съемки, которую устроила в Киеве.
Позируя в одном маленьком платье и одеяле, звезда смогла впечатлить:
«Нет сейчас более мотивированной нации, чем украинцы, поэтому уверена, о нас узнает весь мир. Сердце планеты бьется в Украине» - написала певица.
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В сети принялись рассуждать:
«Наша гордость; Невероятная; Гордимся; Гордость; Наша своя мы с тобой; Очень люблю творчество Тины, но эта песня как то не зашло, нет в ней как будто той привычной глубины; Мед для ушей;
Очень жаль, что так все произошло 🥺 Верим и знаем, что будет еще не один крутой клип, который будет гораздо лучше; Жаль, что так произошло…; Тина спасибо за труд!».
Также недавно Кароль призналась, что ее новый клип должен быть удален, даже если для него проделана большая работа.
Она добавила, что поет в Украине уже много лет и поставила национальные интересы выше своих.
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