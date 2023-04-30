Певица Джамала показала, как посетила Бучу и Ирпень. Звезда опубликовала кадры в своем блоге, где поделилась эмоциями.

"Вчера я была в Буче и Ирпене. Посетила мемориал и, кажется, пересмотрела делегацию чешского президента. В эти места сейчас приезжают иностранцы. Это важно, что они почти каждый день посещают = освещают жестокость, которую совершил оккупант на нашей земле. Мучительные и трагические места для нас. Эти города целый должен знать весь мир. Но должны помнить о тех, благодаря которым Ирпень и Буча выстояли и были уволены! Расстрелянные автомобили с детскими креслами, разбитый мост, через который (как сказал мне сегодня мэр Ирпеня – Александр) перевели 40 000 человек", - написала Джамала.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень больно все это смотреть.. какой ужас пережили люди";

"Мой родной город... будто вчера была там и смотришь на те фотографии и не верится что там вообще все выглядит не как раньше";

"Дай Бог вам силы наши Герои без оружия, вы так много нам даете и доносите словом";

"Каждый день это боль... к которому невозможно привыкнуть.. потому что тебя бьют и ранят каждый день".

Напомним, Джамала поделилась кадрами со свадьбы и рассказала о годовщине

А еще Politeka сообщала, что Джамала поразила кадрами с территории Киево-Печерской лавры

Также Politeka писала, что Джамала спела песню, которую для нее написал искуственный интеллект



