Злата Огневич стала частью Евровидения-2023. Звезда рассказала для "Суспільного", в чем ее будет цель, которое опубликовало видео со звездой в своем Инстаграм.
"Такая важная миссия, как объявление баллов национального жюри, в этом году возложена на Злату Огневич, которая в свое время принесла нашей стране высокую третью строчку. Злата уже исполняла эту почетную роль — быть лицом Украины — в знаковый для нас 2017 год, когда Евровидение проходило в Киеве", - рассказала глава украинской делегации на Евровидении Ксения Скибинская.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ну, хотя бы где-то задействовали Злату, но жаль, что ее не будет в Ливерпуле";
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"Очень радуемся, Злата в свое время столь круто представила Украину на Евровидении";
"Почему не пригласили Руслану???";
"Жаль, что не будет выступления Златы на сцене Евровидения, но объявлять баллы от Украины это тоже очень ответственное дело";
"А почему Злата не будет выступать на самом Евровидении?";
"Хорошо что спикер а не исполнительница, зачем омрачать остальных, зачем брать сильнейших из страны, хватит шоу Сердючки и пропиаренной Кароль, а голос, талант пусть будет спикером...".
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