Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023, а сейчас уехала на учебу в американский Бостон, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательным видео, на котором поет новую песню.

Как видно, Яна запечатлена во время одного из своих выступлений, она стоит на сцене у микрофона, к которому прикреплен украинский флаг. На сцену артистка вышла в стильном скромном образе с длинной белой блузой и коротеньким черным пиджаком. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и встревоженный вид.

В подписи к публикации Jerry Heil написала: "Новости разбивают сердце, но мы продолжаем донатить на ВСУ, верить в победу, поддерживать культуру". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Вау, очень красиво".

"Что ни песня, то шедевр! Поздравляю и спасибо!".

"Спасибо за песни на украинском языке".

"За душу берет песня".

"Боже, девушка, откуда ты? Наши звезды – настоящие".

"Когда услышала "Бахмут" меня промурашило".

"Как же это прекрасно".

"Ты невероятная, красота".

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