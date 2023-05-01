Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023, а сейчас уехала на учебу в американский Бостон, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательным видео, на котором поет новую песню.

Яна Шамаева, Джерри Хейл, Jerry Heil

Как видно, Яна запечатлена во время одного из своих выступлений, она стоит на сцене у микрофона, к которому прикреплен украинский флаг. На сцену артистка вышла в стильном скромном образе с длинной белой блузой и коротеньким черным пиджаком. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и встревоженный вид.

В подписи к публикации Jerry Heil написала: "Новости разбивают сердце, но мы продолжаем донатить на ВСУ, верить в победу, поддерживать культуру". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

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"Вау, очень красиво".
"Что ни песня, то шедевр! Поздравляю и спасибо!".
"Спасибо за песни на украинском языке".
"За душу берет песня".
"Боже, девушка, откуда ты? Наши звезды – настоящие".
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"Ты невероятная, красота".

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