Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась, какой праздник устроила вместе с мужем для их дочери.

Лилия Ребрик вышла замуж за хореографа Андрея Дикого, с которым познакомилась благодаря шоу "Танцы со звездами", в 2011 году. Звездная пара воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018), которой 30 апреля исполнилось 5 лет.

На своей странице в Instagram Лилия Ребрик трогательно поздравила Полинку с днем ​​рождения.

"Наша дочь 💜5 лет. Карантин, война… В свои 5 ты знаешь, что такое «прилет», хлопок, петриот, ты знаешь, что такое «бомбят» и почему надо сидеть в подвале. Ты знаешь, кто такой путин и почему он должен **нуть. Ты уже не боишься тревог, потому что знаешь — мы защитим! Но я так хочу, чтобы ты и миллионы наших деток жили иначе! И это обязательно будет 💙", — пишет ведущая.

Звезда показала, какой праздник они устроили вместе с мужем в их доме. Лилия, Андрей и девочки надели семейный лук - одинаковые фиолетовые костюмчики, украсили территорию воздушными шарами, пригласили бабушек и дедушек.

"Тебе так хотелось праздника! А мы так хотели создать его тебе - нашей доброй, любознательной, смешной и такой смелой, честной, открытой девочке! С днем ​​рождения, наша дочь! Мы все всегда с тобой рядом, мы так крепко тебя любим, что отведем от тебя все-все беды! Потому что мы — сила!", — добавила Ребрик.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.