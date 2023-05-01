Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и все, что связано с этой темой. Так, в этот раз артист опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал мерзкого пропагандиста Соловьева и его реакцию на звонок президента Китая Владимиру Зеленскому.

В ролике Юрий перевоплотился в Соловьева, который ведет свой видеоблог, комментируя события вокруг российской войны в Украине. Он повторил все манеры, речь и повадки мерзкого пропагандиста, полностью вжившись в роль.

В подписи к публикации на ютуб Великий рассказал о теме своей новой пародии: "На днях президент Китая Си Цзиньпин впервые позвонил Владимиру Зеленскому. Этот звонок состоялся уже через несколько дней после того, как китайский посол разозлил Европу, поставив под сомнение суверенитет постсоветских государств. Естественно, большинство российских пропагандистских медиа не могли обойти эту тему стороной. И возглавит сегодня этот "порицательный процесс" главное "недовольство" РФ – Рудольфович".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию комика:

"До чего тонко подмечено".

"Хочу увидеть, как соловьёв начнёт рассказывать, как путин всех обманул, а он вообще-то всегда Зеленского любил".

"Юрий, с самого утра включаю ваши пародии, смеюсь до слез, настроение подняли на высоте!".

"Господин Си позвонил господину Зе, из-за этого на россии раздалось многочисленное Пу".

"Вашему мастерству нет предела! Бесподобно!".

"Юрий, это потрясающе!".

"Юрий, вы делаете большую ошибку! Вы изображаете персонажей намного умнее, чем они есть на самом деле!".

"Никчемная правда про нашу великую ложь". Это реально гениальный текст. Благодарю. Без юмора никак нам нельзя".

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