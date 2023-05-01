Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила видео с комплексом упражнений для здоровья и укрепления спины.

Как видно, в ролике Марина сама выполняет упражнения, которые за ней можно повторять в домашних условиях без какого-либо спортивного инвентаря. Все что понадобится – это удобная одежда и коврик для занятий. Фитнес-тренер предупредила, что все упражнения нужно делать не резкими движениями и повторять по 10-20 раз в 2-3 круга.

В подписи к видео Боржемская написала: "Постоянная боль, ощущение скованности, дискомфорт и многие другие симптомы. Знакомо? В моей программе, которая стартует 8.05, я расскажу, покажу и научу тебя грамотному выполнению упражнений, при которых опасности ухудшения состояния грыжи нет. Все упражнения, выполняемые в моей программе, направлены на укрепление мышечного каркаса. Грыжи и протрузии в любом отделе позвоночника требуют постоянной работы над ними. Важно сохранять упругость проблемных отделов".

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