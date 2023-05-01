Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после потери голоса и проблем со связками вылечилась и отправилась в гастрольный тур по Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры со своего променада во Львове и рассказала о дальнейших планах.

Как оказалось, у Насти был концерт во Львове, и она решила устроить себе прогулку по весеннему городу. На новых фотографиях артистка запечатлена в красивой городской локации с красивыми видами. На прогулку она вышла в скромном образе без излишнего пафоса – на ней черная объемная кофта спортивного стиля. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Каменских поблагодарила львовян за концерт, а также рассказала о будущих концертах, своем возвращении в Киев: "Львов, спасибо вам за гостеприимство и приятный вечер вместе на концерте вчера. У вас невероятно красивый город с особой энергией. Мы уже возвращаемся в Киев, чтобы через несколько дней продолжить тур "Я-Украина" по нашим городам! До встречи!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды.

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