Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после потери голоса и проблем со связками вылечилась и отправилась в гастрольный тур по Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры со своего променада во Львове и рассказала о дальнейших планах.
Как оказалось, у Насти был концерт во Львове, и она решила устроить себе прогулку по весеннему городу. На новых фотографиях артистка запечатлена в красивой городской локации с красивыми видами. На прогулку она вышла в скромном образе без излишнего пафоса – на ней черная объемная кофта спортивного стиля. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.
В подписи к публикации Каменских поблагодарила львовян за концерт, а также рассказала о будущих концертах, своем возвращении в Киев: "Львов, спасибо вам за гостеприимство и приятный вечер вместе на концерте вчера. У вас невероятно красивый город с особой энергией. Мы уже возвращаемся в Киев, чтобы через несколько дней продолжить тур "Я-Украина" по нашим городам! До встречи!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Оккупанты драпают с позиций: появились потрясающие новости из эпицентра боев
"Теперь одной проблемой будет меньше": украинцам сообщили обнадеживающую новость о Бахмуте
Комаров из "Мир наизнанку" засветил уникальные кадры с Виталием Кимом: "В Николаев, к сожалению..."
День Героев может официально появиться в Украине: названа дата
Напомним, "Было время, когда…": Денисенко из "Крепостной" показала, как сын становится похожим на отца-военного.
Как сообщала Politeka, "Огонек, который зажег мое сердце": Гвоздева рассказала, как побывала на детском конкурсе танцев.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом пирога для ленивых: понадобится всего четыре ингредиента.