В этот раз на своей странице в Instagram Макс Барских анонсировал премьеру своей новой украиноязычной песни «Найти себя», которая состоится 12 мая.

"Флешбек…. Именно эти старые кадры из прошлой жизни вдохновили меня на новую песню «Найти себя». Тот паренек на видео еще не знал, что такое настоящая боль. Война, смерть, ненависть – все эти слова были для него из фильмов… Говорят, знания умножают печаль... Может и так, но это кто как видит. Потому что сейчас я знаю и чувствую людей моей страны, я знаю, что такое украинская честь и мужество, а еще знаю, что каждая минута может определить твою жизнь", - написал артист под видео.

Певец также поделился своими мечтами о будущем Украины и фрагментом новой песни.

"Когда-то, надеюсь очень скоро, мы пройдемся по мокрому песку где-то в Херсоне или по теплой гальке в Крыму, и это мгновение будет самым сладким... Это будет, я просто знаю... А пока должны держать друг друга и находить силы и необходимые слова...

Как бы ни было мне больно

Это не навсегда

Все заживет

Веру не теряй, я говорю себе

Все не навсегда!", - подчеркнул Макс Барских.

Поклонники в комментариях поддержали артиста:

"Не теряем веры никогда! Жду новой песни! Жду мирной жизни! И... очень жду тебя с концертом у себя в Крыму! ❤️";

"Очень хороший текст в песне, вдохновляющий ❤️ Да, держимся вместе! Это очень важно сейчас! И ты всегда находишь необходимые слова".

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.