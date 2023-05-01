Популярная украинская блогерша и модель Анна Неплях, которая несколько лет назад получила титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном уровне, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка после своего вояжа в Японии и Иордании, поделилась снимками из Киева.
Похоже, Аня вернулась из своих путешествий и посетила светское мероприятие в столице. Для выхода в свет модель выбрала откровенный белоснежный образ – на ней стильные брюки и топ с открытым декольте, который едва удерживает пышные формы, а сверху она накинула модный пиджак в тон. Волосы девушки собраны в элегантную прическу, а на ее лице легкий макияж.
В подписи к публикации Неплях ничего не написала, оставила только милые эмодзи. Зато поклонники не оставили без внимания такие фотографии блогерши и тут же принялись их комментировать:
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"Ох, декольте".
"Роскошная!".
"Не спадает?".
"Красавица".
"У вас глаза хорошие".
"Красотка".
"Какая же вы роскошная".
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