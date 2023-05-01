Настя Каменских рассказала, что сейчас находится в Киеве, где сейчас Потап - непонятно.

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, сейчас находится в Украине и старается помогать защитникам всем чем только может. На своей странице в Инстаграм артистка показала снимки с бойцами ВСУ и рассказала, что привезла для военных.

Настя Каменских рассказала, что сейчас находится в Киеве и ей удалось встретиться с нашими защитниками из Бахмутского направления. К отъезду ребят назад на передовую вместе с волонтерами передали дрон DJI Mavic 3, а также почти полтонны вещей первой необходимости: лекарства, одеяла, аптечки и т.д.

"Каждый раз, глядя в глаза этим невероятным ребятам, вижу, что нас защищают настоящие герои. Поэтому хочется помогать им всеми возможными способами. Специально для концерта в Чернигове, который состоится завтра, попросила их подписать флаг. Мы выставим его на аукцион, а все средства направим в наш сбор в рамках тура Я-Украина на авто для Нацгвардии Украины", - поделилась впечатлениями Настя Каменских.

Артистка призвала украинцев не переставать донатить на помощь украинским защитникам, потому что они защищают мирных украинцев. Кроме того, нужно помогать не только деньгами, но также плести сетки или делать окопные свечи.

"Помните, не бывает маленьких донатов, важна каждая гривна. И даже когда просто видите военного на улице — улыбнитесь и скажите: "Спасибо", - добавила знаменитость.

Отметим, ходят слухи о разводе Потапа и Насти Каменских, но пара все слухи о разводе отвергают, но тот факт, что общие фото исчезли со страниц в социальных сетях и у Потапа, и у Насти, опровергать бессмысленно.

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.