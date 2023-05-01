Популярная украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала, которая несколько лет назад принесла Украине победу на Евровидении, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами из необычного мероприятия, в рамках которого она дала открытое интервью и презентовала свой новый альбом, которым поклонники смогут насладиться уже с 5 мая.

Судя по фото и видео, Джамала тщательно готовилась к мероприятию и выбрала стильный элегантный образ. Как видно, артистка сверкала в строгом черном костюме модного фасона, под пиджак которого надела белую футболку, а дополняет образ изящная темная шляпа. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Джамала раскрыла подробности этого мероприятия: "Вчера прошло открытое интервью в невероятно модном культурном пространстве @mot.object. Такая содержательная и современная локация еще больше подчеркнула значимость альбома QIRIM. Спасибо моей @sevvvgil, которая разделила со мной этот миг. Показывать в эфире первый раз 30 секунд альбома – это очень волнительно для меня. Спасибо вам, мои люди, за эту встречу и за интересные вопросы. Спасибо, @megogolive_ru, что всегда поддерживаете современную культуру. Ну и уже 5 мая встретимся в Национальной Опере. Буду ждать Sold Out, а меньше я и не рассчитывала в Киеве. Люблю!".

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