Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила кадры, на которых пояивлась в компании известного красавца.

Как оказалось, Даша устроила необычную фотосессию с известным ведущим, продюсером и основателем диджитал-агентства Евгением Таллером. Надо сказать, что это первые фото с мужчиной на странице блогерши после ее развода с мужем Никитой Добрыниным. На снимках девушка пояивлась в стильном темном образе, как и ее друг, они мило улыбаются друг другу и обнимаются.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Такой фотоотчет подъехал". Поклонники не оставили без внимания такую публикацию блогерши, и тут же принялись комментировать фото:

"Зашла в комментарии, уже зная, что здесь будет".

"Запасаемся поп корном, будет горячо".

"А скоро будет во всех новостях Квиткова и Женя Таллер любовники, их видели вместе".

"Ой, что начинается".

"Ну понеслась. Поп корна 2 ведра, пожалуйста".

"Здесь как всегда весело, зашла почитать новые сплетни".

"Даша, вы на него так смотрите, как влюблены".

"Шило на мыло. Они с Никитой даже похожи".

"Девушки, завидуйте Дарье молча. Она просто красивая, сильная и счастливая женщина".

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