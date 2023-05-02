На своей странице в Instagram Андре Тан рассказал, что в 40 лет решил снова сесть за парту, но не в Украине, а в США. При этом в комментариях подписчики интересуются, как ему, мужчине призывного возраста, удалось уехать за границу, но пока этот вопрос остается без ответа.

"Я живу по принципу "век живи, век учись!". Если ты хочешь расти и развиваться, то должен постоянно совершенствоваться и изучать новое. Сейчас я прилетел в США, в Силиконовую долину, чтобы понять, как функционируют стартапы и почувствовать на их исторической родине, как они создаются, реализуются, получают средства, и что вдохновляет таких людей, как Марк Цукерберг и Стив Джобс", — пишет дизайнер.

Ежедневно в течение своего обучения он с группой будет посещать офисы известнейших компаний мира и лучшие образовательные учреждения, такие как Google и Stanford.

"Моя основная цель - набраться навыков и опыта, чтобы вывести украинскую компанию на мировую арену. Я уверен, что о нас должны узнать всюду, и в Европе, и за океаном - насколько мы, украинцы, талантливые, трудоспособные и конкурентоспособные. Да что же умалять - лучшие. И также хочу всем напомнить - никогда не жалейте время и деньги на свое развитие; все вернется вам в стократном размере, если, конечно, применить полученное", - подчеркнул Андре Тан.

Напомним, Андре Тан показал украинкам, как стильно носить белую рубашку.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах.