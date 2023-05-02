Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейший салат со свеклой и сыром фета.
"Один из моих любимых ужинов - салат со свеклой и сыром фета. Готовится за 5 минут!", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 300 г свеклы (2-3 небольшие, вареные или запеченные)
- 15 г кедровых орехов
- 70 г феты
- 10-15 мл оливкового масла
- соль - по вкусу
- мангольд - по желанию
Готовую свеклу нарезаем тонкими слайсами 2-3 мм.
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Кедровые орешки обжариваем - они должны зарумяниться, а из них должно выделиться масло.
Выкладываем свеклу на тарелку, солим по вкусу. Сверху выкладываем кусочки феты и посыпаем блюдо кедровыми орешками, по желанию украшаем салат листьями мангольда. Поливаем все оливковым маслом — и ужин готов.
Поклонники в комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской и делятся своими идеями:
"Обожаю это сочетание свеклы с Фетой. Я добавляю чеснок и зелень (петрушку, укроп), соли и перца, и это божественно!";
"Супер салат. Делаю такой же, только посыпаю кунжутом и семечками тыквы";
"Очень вкусно вместо Феты использовать страчателлу, сливочный вкус контрастирует с ярким вкусом свеклы и орехов";
"Очень вкусный салат, быстро готовится. Я добавила ещё пару долек чеснока".
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