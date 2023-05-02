Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейший салат со свеклой и сыром фета.

"Один из моих любимых ужинов - салат со свеклой и сыром фета. Готовится за 5 минут!", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

    • 300 г свеклы (2-3 небольшие, вареные или запеченные)
    • 15 г кедровых орехов
    • 70 г феты
    • 10-15 мл оливкового масла
    • соль - по вкусу
    • мангольд - по желанию

    Готовую свеклу нарезаем тонкими слайсами 2-3 мм.

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    Кедровые орешки обжариваем - они должны зарумяниться, а из них должно выделиться масло.

    Выкладываем свеклу на тарелку, солим по вкусу. Сверху выкладываем кусочки феты и посыпаем блюдо кедровыми орешками, по желанию украшаем салат листьями мангольда. Поливаем все оливковым маслом — и ужин готов.

    Поклонники в ​​комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской и делятся своими идеями:

    "Обожаю это сочетание свеклы с Фетой. Я добавляю чеснок и зелень (петрушку, укроп), соли и перца, и это божественно!";

    "Супер салат. Делаю такой же, только посыпаю кунжутом и семечками тыквы";

    "Очень вкусно вместо Феты использовать страчателлу, сливочный вкус контрастирует с ярким вкусом свеклы и орехов";

    "Очень вкусный салат, быстро готовится. Я добавила ещё пару долек чеснока".

    Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

    Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

    Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.