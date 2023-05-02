Победительница и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт вкусного и полезного ужина.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейший салат со свеклой и сыром фета.

"Один из моих любимых ужинов - салат со свеклой и сыром фета. Готовится за 5 минут!", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

300 г свеклы (2-3 небольшие, вареные или запеченные)

15 г кедровых орехов

70 г феты

10-15 мл оливкового масла

соль - по вкусу

мангольд - по желанию

Готовую свеклу нарезаем тонкими слайсами 2-3 мм.

Кедровые орешки обжариваем - они должны зарумяниться, а из них должно выделиться масло.

Выкладываем свеклу на тарелку, солим по вкусу. Сверху выкладываем кусочки феты и посыпаем блюдо кедровыми орешками, по желанию украшаем салат листьями мангольда. Поливаем все оливковым маслом — и ужин готов.

Поклонники в ​​комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской и делятся своими идеями:

"Обожаю это сочетание свеклы с Фетой. Я добавляю чеснок и зелень (петрушку, укроп), соли и перца, и это божественно!";

"Супер салат. Делаю такой же, только посыпаю кунжутом и семечками тыквы";

"Очень вкусно вместо Феты использовать страчателлу, сливочный вкус контрастирует с ярким вкусом свеклы и орехов";

"Очень вкусный салат, быстро готовится. Я добавила ещё пару долек чеснока".

Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.