Популярная телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко собрала главные новости за 432-й день полномасштабной войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что накануне ночью оккупанты нанесли массированный удар по Павлограду. Пострадали 34 человека, в том числе 5 детей. Два человека погибли.

В результате ракетной атаки также был «прилет» на Житомирщине, без пострадавших. В общем, силы ПВО сбили ночью 1 мая 15 ракет из 18.

Днем во время обстрела россиянами Черниговщины в Новгород-Северском районе погиб 14-летний ребенок (фото 4).

Вновь громко было в оккупированном Крыму: в Севастополе работала ПВО (видео 5), также взрывы слышали в Евпатории (видео 6).

Диверсию устроили на железной дороге в рф: в брянской области сработало взрывное устройство – в результате сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами и поднялся пожар (видео 7).

Министр Верещук призвала жителей оккупированных территорий не брать российские паспорта. Омбудсмен Лубинец говорит, "берите, чтобы выжить". Верещук подобную рекомендацию раскритиковала. Путин подписал закон, который даже предусматривает депортацию для жителей оккупированных территорий без российского паспорта.

Жители дома в российском белгороде призывают соседей не кормить голубей «из харьковских биолабораторий» (фото 8).

Из разрушенного российской ракетой дома в Умани на третий день после трагедии удалось спасти котенка (видео 9).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.