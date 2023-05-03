Оля Полякова сообщила, что на смену легендарной программе "Королева Ночи" пришло новое шоу, пишет Politeka.net.
«Приходите обязательно, чтобы увидеть и услышать новую Олю Полякову. В программу вошли любимые хиты, переведенные на украинский язык, а также новые треки военного времени», - говорит Полякова.
В тур по Украине и Европе Оля Полякова отправляется уже в этом месяце. Выступления новой Поляковой планируются более чем в 10 городах.
"Мы презентуем новую концертную программу "Все будет хорошо"!", - рассказала Полякова.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Россияне в Бахмуте получили новое вооружение, ВСУ оказались в еще большей опасности: "Применяют в ночное время..."
"Не знаю, как дальше без тебя": оборвалась жизнь Героя, много сделавшего для Украины
Денежной помощи в мае не будет, кого коснется решение: "В этом году..."
Трагедия произошла с военными в Хмельницкой области, спасти удалось не всех: фото с места аварии
На афише певица позирует в голубом платье с глубоким декольте. Ее волосы распущены, никаких кокошников и корон. Добавим, что во время шоу «Королева ночи» Полякова постоянно меняла наряды, появляясь перед публикой то в образе королевы леса, то в невероятном наряде королевы солнца.
Комментируя новое шоу Поляковой, поклонники певицы спрашивают, планируются ли выступления в Ужгороде, Тернополе, Кропивницком и других городах, которые не указаны на афишах.
Отметим, что список городов, где выступит Полякова, будет дополняться.
Напомним, Полякову и Ефросинину подняли на смех из-за некультурного поведения.
Также сообщалось, что Полякова рассказала о болезни Олега Винника.
Кроме того, Politeka.net писала, что Поляковой пришлось изменить стиль ради новых песен.