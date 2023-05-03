С "Королевой ночи" в жизни Оли Поляковой покончено, изменения не только в репертуаре, но и во внешности.

Оля Полякова сообщила, что на смену легендарной программе "Королева Ночи" пришло новое шоу, пишет Politeka.net.

«Приходите обязательно, чтобы увидеть и услышать новую Олю Полякову. В программу вошли любимые хиты, переведенные на украинский язык, а также новые треки военного времени», - говорит Полякова.

В тур по Украине и Европе Оля Полякова отправляется уже в этом месяце. Выступления новой Поляковой планируются более чем в 10 городах.

"Мы презентуем новую концертную программу "Все будет хорошо"!", - рассказала Полякова.

На афише певица позирует в голубом платье с глубоким декольте. Ее волосы распущены, никаких кокошников и корон. Добавим, что во время шоу «Королева ночи» Полякова постоянно меняла наряды, появляясь перед публикой то в ​​образе королевы леса, то в невероятном наряде королевы солнца.

Комментируя новое шоу Поляковой, поклонники певицы спрашивают, планируются ли выступления в Ужгороде, Тернополе, Кропивницком и других городах, которые не указаны на афишах.

Отметим, что список городов, где выступит Полякова, будет дополняться.

Напомним, Полякову и Ефросинину подняли на смех из-за некультурного поведения.

Также сообщалось, что Полякова рассказала о болезни Олега Винника.

Кроме того, Politeka.net писала, что Поляковой пришлось изменить стиль ради новых песен.