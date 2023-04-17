Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка вирішила організувати цілу концертну програму в оновленому вигляді. Артистка почала ділитися, що змінює репертуар та поцікавилася, чи вдалим був її вибір.

За словами Полякової, "У твоїх обіймах" - одна з її нових пісень, яку вона представила 8 березня в новому концертному шоу "Все буде добре".

"Не стріляй, прошу,

Я зараз не озброєна.

Душа моя оголена,

Як квітка на вітру…



Не стріляй, прошу,

В тобі бачу не воїна,

А свого коханого

В чиї руки я впаду.



У твоїх обіймах я

Відчуваю знов, що жива.

У твоїх обіймах я -

Квітка, що нарешті розцвіла" - представила Ольга также отрывок из своей песни.

«У топ-3 коханих, із нових, випускайте!; Дякую за чудову пісню; Сльози течуть самі собою... Я назвала б примадонною вас, сучасної естради!; отримала насолоду від перегляду;

Це є найбільш красиве що я чула! Оля ви талант!; Ця пісня відтепер моя кохана; Чудова пісня; Пісня в саме серце ❤️, на жаль, актуальна» - відповіли в мережі.

Нагадаємо, Полякова виховує двох дітей - 11-річну Алісу та 18-річну Машу. Старша дочка вже пішла стопами мами і стала співачкою, зібравши молодіжну панк-рок групу. А торік вона вирушила на навчання до Лондона.

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