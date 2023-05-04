Народная артистка Украины Ольга Сумская села из Киева в поезд, который следовал в Запорожье, а там встретила знаменитого артиста.

Народная артистка Украины, знаменитая актриса Ольга Сумская с первых дней вторжения играет в спектаклях, которые собирают деньги на помщь для ВСУ. Также она ведет благотворительные концерты. Во время одной из поездок, она случайно встретила известного музыканта, который встал на защиту Украины. Фото знаменитость опубликовала в Инстаграм.

В частности, народная артистка Украины села из Киева в поезд, который следовал в Запорожье. Там украинские артисты должны были давать спектакль под названием "Зайці". Какое же было удивление Ольги Сумской, когда в вагоне она увидела лидера группы "O.Torvald" Женю Галича.

С начала полномасштабной войны музыкант несет службу в одном из батальонов ВСУ, которые дислокуются на востоке Украины.

"В поезде встретила Женю Галича, нашего защитника, опять едет на фронт… Береги Боже! Женя Галич", - подписала совместное фото Ольга Сумская.

В коментариях к снимку артистов, пользователи сети писали слова поддержки для лидера группы "O.Torvald":

"Спасибо, Женя, что защищаете нашу страну родную. Дай Бог, здоровье и силы, вдохновение", "Будьте осторожны", "Да хранит Господь нашего талантливого, красивого и мужественного украинца", "С Богом, пани Оля! Сыграйте без тревог!".

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.