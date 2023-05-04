Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023, а сейчас уехала на учебу в американский Бостон, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милыми фото из Киева и рассказала о своих планах на летние каникулы.

Как видно, на новых фотографиях Яна запечатлена на прогулке в Киеве. По словам певицы, эти снимки она сделала во время весенних каникул, а теперь имеет планы и на летние. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней узкие черные брюки и свободная теплая кофта светлого оттенка. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, на лице легкий макияж, а на шее необычное украшение.

В подписи к публикации Jerry Heil поделилась своими планами: "Эти фото я сделала в Киеве в счастливые дни, когда приезжала сюда на весенние каникулы. Но начинаются летние – и я, не теряя времени, начинаю тур по Украине!". Также она написала график будущих концертов.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Ждем в Украине".

"А как же Харьков?".

"Давайте уже в Крым".

"А когда будут Сумы?".

"Супер! Жаль, что в Ивано-Франковске не будет концерта".

"Хмельницкого нет".

"Наша красавица".

"Надеюсь попаду на твой концерт в Ровно".

"А когда приедешь в Кропивницкий?".

Напомним, "До чего тонко подмечено": Великий из "Квартал 95" восхитил остроумной пародией на мерзкого Соловьева, видео.

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