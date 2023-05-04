Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023, а сейчас уехала на учебу в американский Бостон, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милыми фото из Киева и рассказала о своих планах на летние каникулы.
Как видно, на новых фотографиях Яна запечатлена на прогулке в Киеве. По словам певицы, эти снимки она сделала во время весенних каникул, а теперь имеет планы и на летние. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней узкие черные брюки и свободная теплая кофта светлого оттенка. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, на лице легкий макияж, а на шее необычное украшение.
В подписи к публикации Jerry Heil поделилась своими планами: "Эти фото я сделала в Киеве в счастливые дни, когда приезжала сюда на весенние каникулы. Но начинаются летние – и я, не теряя времени, начинаю тур по Украине!". Также она написала график будущих концертов.
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Ждем в Украине".
"А как же Харьков?".
"Давайте уже в Крым".
"А когда будут Сумы?".
"Супер! Жаль, что в Ивано-Франковске не будет концерта".
"Хмельницкого нет".
"Наша красавица".
"Надеюсь попаду на твой концерт в Ровно".
"А когда приедешь в Кропивницкий?".
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