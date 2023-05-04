Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, какой день для нее важнее годовщины свадьбы с мужем.

Телеведущая Маша Ефросинина показала себя и рассказала, какой у нее есть важный праздник. Звезда опубликовала кадры в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"А еще прикол, что мы с мужем вдвоем провтыкали вчера "наше второе мая", Это дата нашего знакомства в Ялте. И мы ее любим больше, чем годовщину свадьбы. Всегда - всегда отмечаем. Вчера выполнился 21 год с этого дня", - написала звезда.

"Но я так себе решила - это прекрасный повод вспомнить празднование 22-й годовщины на той самой Ялтинской набережной в следующем году", - написала Маша на втором сторис.

"Обожаю, никакой реакции на мою грудь. Всех интересует исключительно бренд костюма", - написала Ефросинина на еще одном сторис, обращая внимание, что на первом сторис она была в лифчике и только начинала одеваться.

Стоит отметить, Маша Ефросинина - успешная украинская телеведущая, которая замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. У пары есть двое детей - старшая дочь Нана и сын Александр. Звездная пара активно поддерживает борьбу Украины против российских оккупационных войск, а после полномасштабного вторжения Тимур ушел на фронт защищать нашу страну.

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