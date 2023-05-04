Наталья Могилевская решила ответить на вопрос одной девочки. Звезда опубликовала пост в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Мне написала девочка и попросила совета. Что делать, если не можешь получить то, что хочешь, и это не дает тебе покоя? Я пользуюсь правилом - "Ничего не хотеть слишком". Наблюдайте за присутствием необычного или полным отсутствием обычного». Это помогает, поэтому я стараюсь находиться в балансе. Спать не много и не мало, есть не много и не мало. Заниматься спортом и работой так, чтобы не создавалось напряжение и не разрушалось здоровье. Также нужно строить свои желания. Нужно мечтать, нужно молиться, нужно представлять ту жизнь, которую ты хочешь, обозначая для себя и для высших сил, о чем именно ты мечтаешь. Если ты этого не обозначишь, то это с твоей жизнью и не произойдет", - написала Могилевская.

Фанаты, включая Алана Бадоева и Мишу Романову, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как вы красивы. Соглашаюсь с вашими мыслями, искренне верить в себя и свои мечты тогда все обязательно сбудется";

"Фото из Минудобрения? Тут Наталья такая молодая. Молодка. Очень хорошие ножки".

Напомним, Могилевская показала видео из детского дома в Умани, рядом с которым "прилетело"

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