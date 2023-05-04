Украинский певец Святослав Вакарчук поделился личным, рассказав украинцам о себе в 15 лет. Звезда опубликовал пост в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"В 1990 году, я, пятнадцатилетним парнем впервые побывал за границей. Именно здесь в Монреале я приземлился и тогда понял, насколько это был другой мир. И теперь, 33 года спустя, было приятно вернуться в эти места. Великолепный концерт, преданная публика и спасибо за поддержку", - написал Вакарчук в блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как же хочется как в мирное время, концерт в Мариуполе";

"Очень жаль, что у Торонто событие ОЭ имеет возрастные ограничения +19. Сын 16 лет не может пойти";

"Як же я б теж хотіла на Ваш концерт. Сподіваюся що Ви все ж таки зробите концерт";

"Как я хочу на ваш концерт, как в мирное время. Этот стадион, энергия и все просто в отрыве";

"Благодарю вас за культурную революцию и ваш вклад в отношение украинской музыки и самосознания";

"Да, некоторые воспоминания в памяти навсегда, а особенно приятно, когда видишь, что страны все так же радушны, продолжают принимать у себя, а теперь, еще и поддерживая Украину, вместе с ОЭ!!! Это зарождает еще больше Любви внутри".

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