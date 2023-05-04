Известная певица Злата Огневич недавно рассказала, что ради свадьбы отправляется в долгую дорогу к Испании.

Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич несколько дней назад отправилась в Испанию, чтобы провести там свадьбу с близкими. Деталей при этом артистка раскрывать не стала.

«Есть новости. Плохая: еда в Мехико (исторический центр) – полное дерьмо. Уверена, хорошие рестораны здесь существуют, но я их так и не нашла… На видео литр капучино. Хорошая новость: тут фантастически прекрасная архитектура, музеи, солнце, фестивали, площади и кактусы» - написала Злата и показала то, что ей больше всего не понравилось.

После артистка добавила немного мнения об уличной еде и не забыла упомянуть интересный факт

Также Злата решила рассказать, какую мантру она себе зачитывает каждый вечер, где бы она не находилась:

«А в эту самую минуту идут бои. Я уже никогда не забуду 2013. Честь и слава всем тем, кто продолжает биться, кто в разведке, кто на границах нашей страны. Почет всем тем, кто имеет силы бороться на земле и защищать на небе. Утешения всем семьям тех, кто уже стали Ангелами… Сил выдержать все пленным» - написала Злата.

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